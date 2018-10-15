Почему смартфон никогда не заменит фотокамеру? - 10 доказательств - ФОТО

15 октября 2018 09:04

Чаще всего мы фотографируем на смартфон. Круто, удобно, качественно - об этом каждый раз нам повествуют в рекламе новых гаджетов. И правда, зачем покупать фотоаппарат, когда есть смартфон? Он всегда с собой, проще в использовании, чем фотоаппарат, а при достойных характеристиках позволяет сделать красивое фото. Тем не менее съёмка на смартфон не заменит фотоаппарат. Ниже несколько доказательств от профессионального фотографа.
Не стоит забывать, что смартфон в первую очередь всего лишь смартфон. Несмотря на то что современные смартфоны уже умеют размывать задний фон, знают, что такое мануальные настройки диафрагмы, выдержка, светосила, но встроенная фотокамера и даже тройная тыловая камера смартфона всё равно не способна конкурировать с фотоаппаратами любительского уровня, что уж говорить о профессиональных. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Предлагаем рассмотреть несколько главных отличий фотокамеры смартфона от фотоаппарата.

1. Многозадачность

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Если зеркальные или беззеркальные фотоаппараты напрямую нацелены на фотосъёмку, то процессор смартфона одновременно выполняет множество функций. Создание фотографий не самая главная из них, поэтому, работая в режиме многозадачности, смартфон не всегда справляется с фотосъёмкой.

  • 2. Заряд аккумулятора

К тому же из-за большого количества приложений на смартфоне при частом использовании камеры аккумулятор быстро садится. Тогда приходится выбирать - продолжать фотографировать или закрыть приложение камеры и оставить смартфон только в качестве инструмента связи.

  • 3. Несменные объективы

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Как ни крути, но современные производители гаджетов ещё не придумали функцию сменных объективов. Приходится довольствоваться универсальным объективом, ближе к широкоугольному, который к тому же не способен качественно "зумировать".

Совсем недавно появились смартфоны с двойными и даже тройными камерами, одна из которых - телевик. Но телевиком, то есть объективом, способным снимать на дальние расстояния, его едва ли можно назвать.

Из дополнительных объективов-насадок на смартфоны максимум, что предлагают нам в магазинах, - однотипные примитивные линзы, которые явно не дотягивают до уровня объективов на фотоаппарат. Линзы такого класса априори не способны обеспечить высокое качество изображения.

  • 4. Разрешение изображения

Если фотоаппарат может создавать качественные снимки с высоким разрешением, которое позволяет печатать фотографии, например, на билборды, то смартфон этим похвастаться не в состоянии.

  • 5. Съёмка при низкой освещённости

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Смартфоны доступной ценовой категории вряд ли порадуют любителей ночных съёмок. Вместо ночного пейзажа ваша фотография превратится в полотно из шумов.

Если "мыльницы" ещё могут побороться со смартфонами за титул "Неплохая съёмка при низком освещении", то с фотоаппаратами класса выше не прокатит. Наличие вспышки в смартфоне, скорее, испортит кадр, чем сделает его светлее.

  • 6. Плоское изображение

Чаще всего фотографии со смартфона представляют собой безобъёмный кадр. То есть снимаемый объект и фон находятся почти в одной зоне резкости, что создаёт эффект плоского кадра. За этот критерий отвечают диафрагма, объектив и фокусное расстояние. Исходя из того что ресурс камеры смартфона ограничен, добиться размытия заднего фона не всегда удаётся.

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Слева фотография, созданная на iPhone 6s, справа - на Sony A7 Mark III.

  • 7. Съёмка против солнца

При дневном ярком свете снимать на смартфон крайне неудобно - экраны мобильных устройств часто бликуют, поэтому приходится морщиться и снимать почти вслепую. У фотоаппаратов для таких случаев есть видоискатель.

  • 8. Селфи

Куда же без него! Сегодня селфи уже можно смело отнести к отдельному жанру фотографии. Делать селфи на смартфон привычней и удобней, чем на громадину фотоаппарат. Но стоит учитывать, что фронтальная камера смартфона всегда будет уступать тыловой камере по качеству.

Некоторые современные зеркалки уже имеют поворотные дисплеи (например, Canon 750D), с помощью которых можно без проблем сделать качественное селфи или снять себя на видео.

  • 9. Неудобный хват

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Фотоаппарат удобней лежит в ладони, им можно без проблем снимать одной рукой, пользоваться плечевым ремнём для безопасности. В то время как со смартфоном такое не удастся. Приходится намертво вцепляться в него и думать ещё и о том, как бы случайно он не выпал из рук.

  • 10. Меньше творческих возможностей

Несмотря на то что смартфон заточен под съёмку в разных режимах, с разными фильтрами и приложениями, творческих возможностей у фотоаппарата куда больше. Тут стоит повторить пункт 3.

Если ваше творчество требует большего, то к фотоаппарату можно прикрепить внешнюю вспышку - тогда возможности съёмки будут ещё шире.

И ещё о важном

Продвинутые смартфоны с достойными камерами стоят от 50 тысяч и выше. Для начинающего фотографа такое вложение будет нелогичным. За эти деньги можно купить неплохую полупрофессиональную "зеркалку".

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