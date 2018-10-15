Почему смартфон никогда не заменит фотокамеру? - 10 доказательств - ФОТО

Чаще всего мы фотографируем на смартфон. Круто, удобно, качественно - об этом каждый раз нам повествуют в рекламе новых гаджетов. И правда, зачем покупать фотоаппарат, когда есть смартфон? Он всегда с собой, проще в использовании, чем фотоаппарат, а при достойных характеристиках позволяет сделать красивое фото. Тем не менее съёмка на смартфон не заменит фотоаппарат. Ниже несколько доказательств от профессионального фотографа.

Не стоит забывать, что смартфон в первую очередь всего лишь смартфон. Несмотря на то что современные смартфоны уже умеют размывать задний фон, знают, что такое мануальные настройки диафрагмы, выдержка, светосила, но встроенная фотокамера и даже тройная тыловая камера смартфона всё равно не способна конкурировать с фотоаппаратами любительского уровня, что уж говорить о профессиональных. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Предлагаем рассмотреть несколько главных отличий фотокамеры смартфона от фотоаппарата.

1. Многозадачность

Если зеркальные или беззеркальные фотоаппараты напрямую нацелены на фотосъёмку, то процессор смартфона одновременно выполняет множество функций. Создание фотографий не самая главная из них, поэтому, работая в режиме многозадачности, смартфон не всегда справляется с фотосъёмкой.

2. Заряд аккумулятора

К тому же из-за большого количества приложений на смартфоне при частом использовании камеры аккумулятор быстро садится. Тогда приходится выбирать - продолжать фотографировать или закрыть приложение камеры и оставить смартфон только в качестве инструмента связи.

3. Несменные объективы

Как ни крути, но современные производители гаджетов ещё не придумали функцию сменных объективов. Приходится довольствоваться универсальным объективом, ближе к широкоугольному, который к тому же не способен качественно "зумировать".

Совсем недавно появились смартфоны с двойными и даже тройными камерами, одна из которых - телевик. Но телевиком, то есть объективом, способным снимать на дальние расстояния, его едва ли можно назвать.

Из дополнительных объективов-насадок на смартфоны максимум, что предлагают нам в магазинах, - однотипные примитивные линзы, которые явно не дотягивают до уровня объективов на фотоаппарат. Линзы такого класса априори не способны обеспечить высокое качество изображения.

4. Разрешение изображения

Если фотоаппарат может создавать качественные снимки с высоким разрешением, которое позволяет печатать фотографии, например, на билборды, то смартфон этим похвастаться не в состоянии.

5. Съёмка при низкой освещённости

Смартфоны доступной ценовой категории вряд ли порадуют любителей ночных съёмок. Вместо ночного пейзажа ваша фотография превратится в полотно из шумов.

Если "мыльницы" ещё могут побороться со смартфонами за титул "Неплохая съёмка при низком освещении", то с фотоаппаратами класса выше не прокатит. Наличие вспышки в смартфоне, скорее, испортит кадр, чем сделает его светлее.

6. Плоское изображение

Чаще всего фотографии со смартфона представляют собой безобъёмный кадр. То есть снимаемый объект и фон находятся почти в одной зоне резкости, что создаёт эффект плоского кадра. За этот критерий отвечают диафрагма, объектив и фокусное расстояние. Исходя из того что ресурс камеры смартфона ограничен, добиться размытия заднего фона не всегда удаётся.



Слева фотография, созданная на iPhone 6s, справа - на Sony A7 Mark III.

7. Съёмка против солнца

При дневном ярком свете снимать на смартфон крайне неудобно - экраны мобильных устройств часто бликуют, поэтому приходится морщиться и снимать почти вслепую. У фотоаппаратов для таких случаев есть видоискатель.

8. Селфи

Куда же без него! Сегодня селфи уже можно смело отнести к отдельному жанру фотографии. Делать селфи на смартфон привычней и удобней, чем на громадину фотоаппарат. Но стоит учитывать, что фронтальная камера смартфона всегда будет уступать тыловой камере по качеству.

Некоторые современные зеркалки уже имеют поворотные дисплеи (например, Canon 750D), с помощью которых можно без проблем сделать качественное селфи или снять себя на видео.

9. Неудобный хват

Фотоаппарат удобней лежит в ладони, им можно без проблем снимать одной рукой, пользоваться плечевым ремнём для безопасности. В то время как со смартфоном такое не удастся. Приходится намертво вцепляться в него и думать ещё и о том, как бы случайно он не выпал из рук.

10. Меньше творческих возможностей

Несмотря на то что смартфон заточен под съёмку в разных режимах, с разными фильтрами и приложениями, творческих возможностей у фотоаппарата куда больше. Тут стоит повторить пункт 3.

Если ваше творчество требует большего, то к фотоаппарату можно прикрепить внешнюю вспышку - тогда возможности съёмки будут ещё шире.

И ещё о важном

Продвинутые смартфоны с достойными камерами стоят от 50 тысяч и выше. Для начинающего фотографа такое вложение будет нелогичным. За эти деньги можно купить неплохую полупрофессиональную "зеркалку".