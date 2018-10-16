Скончался сооснователь Microsoft Пол Аллен

Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен скончался на 66-м году жизни, сообщил во вторник телеканал CNBC.

Родственники Аллена пояснили, что причиной смерти стал рак (Неходжкинская лимфома), передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Аллен входил в списки богатейших людей США. Его капитал оценивался примерно в $17,5 миллиарда.