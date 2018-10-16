Palm решила возродить крошечные смартфоны

Пока весь мир движется в направлении увеличения размера экрана мобильного телефона, Palm делает шаг назад - в буквальном смысле. Новый "ультрамобильный" телефон компании очень трудно описать словами, лучше показать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech New, основная задача устройства - провести водораздел между смартфонами и смартвотчами (то есть, умными часами). Стартап, создающий продукт, задействует самые разные элементы дизайна миниатюрных устройств, от Samsung до Frog Design. И все же, устройство больше всего напоминает iPhone, ужатый до 3,3-дюймового дисплея. Первый iPhone, как вы помните, имел дисплей 3,5 дюйма - но за 11 лет многое изменилось.

Самое главное, что это устройство прекрасно умещается в ладони. А Palm означает ладонь.

Что-то среднее между умными часами и смартфоном

Впрочем, привлекательного внешнего вида будет недостаточно, чтобы убедить большой круг людей выложить 349 долларов за категорию продукта, которую они видят впервые. Тому способствует ряд проблем. Для начала, на территории США это эксклюзив оператора Verizon. Это значит, что дальнейшее распространение новинки будет проблемным.

Для остальных же возрожденная Palm представляет свободу от 6-дюймовых "лопат". И учитывая растущую популярность умных часов, можно только диву даваться, куда заведет нас следующий тренд мобильных устройств. Лично я с удовольствием сменил бы свой "плюс" на что-нибудь поменьше. Как говорят люди постарше, "чтоб звонило".

Palm работает на Android 8.1 из коробки. Также устройство водонепроницаемо по стандарту IP68 и оснащено 800-мАч батареей - это немного, но не забывайте, что экран тоже небольшой, поэтому зарядки хватит на "целый день". В начинку также включены 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб накопительной памяти и процессор Snapdragon 435. Для смартфона это очень слабо, но для "ультрамобильника" - самое то. В конце концов, такой категории до сих пор не существовало.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook