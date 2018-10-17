Новые "умные" часы смогут распознать любой предмет

Быстрое и легкое сопряжение различных видов электроники между собой довольно сильно расширило бы функции каждого из устройств. Конечно, нечто подобное могут предложить NFC-чипы, однако применить их можно далеко не всегда. Но группа исследователей из Дартмутского Колледжа и Университета Калгари (США), а также из Китайского Народного Университета решила эту проблему, создав "умные" часы, которые смогут распознать все, что угодно, даже коробку из-под молока или ваш палец.передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News..

В чем проблема сопряжения любых устройств? Для этого нужно как минимум прийти к единому стандарту для разъемов и стандартам связи, оснастить гаджеты необходимыми элементами для взаимодействия (с теми же NFC-чипами, например), а эти элементы требуют питания и ничего кроме электроники в такую систему не включить. Более того, нужно регулярно обновлять ПО и так далее. Но ученые из Китая и США нашли выход из ситуации при помощи давно известного способа: электромагнитной индукции.

Новый прибор выполнен в форме наручных часов (хотя конфигурация здесь не важна), на боковой части которых располагается пластина, соединенная с 5 индуктивными катушками. Во время работы катушка генерирует электромагнитное поле, которое создает ток в находящихся рядом объектах. Считывая "обратную связь" от объекта гаджет определяет, что именно за объект расположен рядом. Ведь для каждого предмета "профиль" будет своим.

На таблице выше можно заметить графу "не токопроводящие объекты". Как же часы распознали их? Все очень просто. Для каждого предмета была вырезана уникальная наклейка из... обычной фольги. В ходе серии тестов разработчики проверили свой гаджет на 23 предметах и точность распознавания составила 95,8%, что очень и очень достойный результат. Конечно, технология находится еще на самой ранней стадии разработки, но потенциал у нее действительно есть.

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