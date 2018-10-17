Xiaomi Mi Mix 3 получит 10 ГБ ОЗУ и поддержку сетей 5G
Xiaomi Mi Mix 3 получит 10 ГБ ОЗУ и поддержку сетей 5G. Об этом стало известно после того, как пресс-секретарь Xiaomi Global Донован Сун поделился в своем twitter-аккаунте изображением, намекающим на новые интересные характеристики следующего смартфона компании, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.
Xiaomi планирует представить флагман Mi Mix 3 25 октября в Пекине. А так как это уже официальная дата релиза, то неудивительно, что в сети появились первые намеки на начинку нового аппарата.
На картинке, которую выложил Донован, изображены две тетради. На одной из них написано 5G, на второй 10G. С большой уверенностью можно сказать, что первая намекает на использование в будущем аппарате сетей пятого поколения, а вторая говорит о рекордных 10 ГБ, которыми будет оснащен новый смартфон.
Обе особенности выглядят привлекательно, однако, все это задел на будущее и в данный момент неактуально, так как 5G сети не распространены еще даже в развитых странах, а 10 ГБ оперативной памяти даже слишком много. Вспомним Pixel 3 XL и iPhone XS, которые прекрасно работают и с 4 ГБ ОЗУ.
Кроме того, о Mi Mix 3 известно, что он получит чипсет SD 845, механизм слайдера для доступа к фронтальным камерам и полностью безрамочный дисплей.
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