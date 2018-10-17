Youtube заявил об устранении неполадок в работе сервиса
17 октября 2018 08:43 135
Видеохостинг Youtube сообщил, что неполадки в работе сервиса устранены, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, сообщил, что массовый сбой в работе видеохостинга Youtube наблюдается в среду по всему миру, включая США, Австралию, Японию, страны Европы.
"Мы снова с вами! Спасибо за ваше терпение. Если у вас все еще есть проблемы (с сервисом - ред.), пожалуйста, сообщите нам", - говорится в официальном Twitter видеохостинга.
Youtube - видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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