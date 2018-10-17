Facebook грозит штраф в несколько миллиардов долларов
17 октября 2018 09:18 92
"Фейсбук" могут оштрафовать на 1,62 миллиарда долларов из-за хакерской атаки. В результате последней, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, взломано порядка 50 миллионов аккаунтов пользователей соцсети.
В частности, правительство Европейского союза попросило "Фейсбук" подробно рассказать об уязвимости, затронувшей данные пользователей. Компании грозит штраф, но только в том случае, если выяснится, что она нарушила Общий регламент по защите данных, который был недавно принят.
Комиссия направила в "Фейсбук" запрос на более подробную информацию о природе и объёме утечки, в том числе о том, каких именно жителей ЕС это могло задеть. Представители соцсети заявили, что предоставят всю необходимую информацию комиссии по защите данных.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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