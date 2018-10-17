Twitter начал банить пользователей за игровой мем

Twitter ополчился против пользователей, которые распространяют мем, изображающий либералов в виде NPC - видеоигровых персонажей, управляемых компьютером, которые повторяют одни и те же реплики, заложенные в них разработчиками, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

С помощью этого политического мема выступающие против демократов "тролли" намекают на отсутствие у их противников собственного мнения. Согласно мему, во всех дискуссиях и дебатах "левые" просто повторяют последние заявления ведущих политиков-демократов и не способны придумать собственные аргументы - прямо как NPC, которые не способны произнести что-то кроме тех реплик, которые в них заложили разработчики игры.

Мем, приравнивающий либералов и демократов к бездумным NPC, быстро стал в США "вирусным" и набрал огромную популярность среди "правых". В свою очередь, "левые" быстро объявили этот мем "дегуманизирующим" и объявили ему настоящую войну.



Так, Twitter провёл крупномасштабную "чистку", забанив множество пользователей, которые распространяли этот мем. По данным New York Times, социальная сеть заблокировала около 1500 аккаунтов. По мнению Twitter, эти пользователи нарушали правила социальной сети, "умышленно распространяя вводящий в заблуждение контент, связанный с выборами".