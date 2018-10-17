В британском парламенте впервые выступил робот

Мир искусственного интеллекта с каждым годом привносит всё больше открытий и инновационных разработок в реальный мир. Фантастические фильмы день за днём начинают воплощаться в реальность. Недавно на заседание парламента Великобритании впервые был приглашён выступить робот.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт vistanews.ru, созданный корпорацией SoftBank Robotics, робот Pepper во время заседания палаты общин освещал социальные проблемы, а также рассказывал о программах обучения в вузах, необходимости финансовой поддержки престарелых, о влиянии и заданиях информационной пропаганды. В дискуссию с роботом вступил председатель палаты общин - Роберт Хэлфон.

Как выяснилось позже, робот не способен самостоятельно генерировать ответы на поставленные вопросы, поэтому диалог проходил по заранее подготовленному сценарию. Робот находится на постоянной основе в университете Миддлсекса, где на данный момент принимает участие в исследованиях. Напомним, что робот оснащён двумя камерами высокого качества, четырьмя микрофонами и даже сенсорным экраном.

Pepper - первый из представителей искусственного интеллекта, которому была предоставлена возможность выступить в парламенте.

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