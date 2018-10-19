В Японии создали устройство для отключения от внешнего мира и концентрации на работе

Японские программисты создали устройство Wear Space, которое помогает сконцентрироваться на работе и отвлечься от офисного гама. Гаджет похож на повязку на глаза. В него встроены наушники с шумоподавлением, сообщает The Verge.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по словам разработчиков, гаджет сужает обзор на 60 процентов. Его принцип работы отчасти выполняет ту же функцию, что и шоры у лошади.

Авторы проекта утверждают, что их разработка не только поможет офисным работникам обрести личное пространство, но и дает понять окружающим, что человек занят.

В настоящий момент деньги на доработку Wear Space собираются путем краудфандинга, но представители Panasonic говорят, что если проект окажется успешным, они запустят массовое производство продукта.

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