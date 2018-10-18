Apple анонсировала "особое событие"
Компания Apple устроит в Нью-Йорке 30 октября "особое событие". Как полагает телеканал CNBC, скорее всего, это будет презентация новых устройств в линейках планшетов iPad и ноутбуков MacBook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Особое событие Apple. Прямая трансляция из Бруклина, смотрите 30 октября в 10:00 [17:00 мск]", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайтекомпании. Других подробностей не приводится.
Apple в середине сентября провела презентацию новых продуктов, обновив линейку смартфонов iPhone и представив улучшенную версию смарт-часов Apple Watch. Помимо презентации ряда приложений, в том числе мобильных видеоигр, компания также объявила даты выхода новых версий операционных систем iOS 12 и watchOS 5 (17 сентября), а также macOS Mojave (24 сентября).
В преддверии презентации многие аналитики прогнозировали, что Apple может объявить о новых устройствах в линейках планшетов iPad и MacBook или же обновить свои беспроводные наушники AirPod, однако этого не произошло.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные часы" Apple Watch и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация недавно превысила $1 трлн.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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