На Facebook подали в суд за завышение количества просмотров видео
18 октября 2018 23:15 129
Группа рекламодателей подала в суд Окленда коллективный иск к компании Facebook, которая могла умышленно предоставлять неверную информацию о количестве просмотров видеоконтента в социальной сети, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В иске говорится о том, что впервые проблемы с алгоритмом подсчета просмотров видео были выявлены в 2015 году. Технический директор компании сообщал о них руководству социальной сети, однако мер по устранению этой проблемы принято не было.
Представители компании иск назвали безосновательным и сообщили о том, что рекламодателей предупреждали о проблемах с измерениями после их обнаружения. По словам истцов, данные были завышены в 2,5-10 раз.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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