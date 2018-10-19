Apple готовит еще одну презентацию
Компания Apple рассылает приглашения еще на одну презентацию, которая намечена на 30 октября. Презентация, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, пройдет в Бруклинской музыкальной академии BAM Howard Gilman Opera House в Нью-Йорке.
Слоган предстоящего мероприятия - There is more in the making ("Есть еще кое-что в разработке"). Apple по традиции держит интригу до самого мероприятия, поэтому ну раскрывает деталей предстоящей выставки.
Эксперты предполагают, что компания готовится представить планшеты iPad Pro с дисплеями диагональю 10,5 и 12,9 дюймов. Летом ходили слухи, что iPad Pro 12,9 получит тонкие рамки вокруг дисплея, порт USB-C, а также специальный переходник для подключения периферии, что делает планшет подобием ноутбука. Вероятно, будут также представлены улучшенные модели MacBook и новый модельный ряд iMac, включая iMac mini.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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