Еврокомиссия одобрила покупку GitHub компанией Microsoft

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению сетевого сервиса GitHub корпорацией Microsoft. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комиссия заключила, что здоровая конкуренция сохранится, а у Microsoft не будет стимула подрывать открытый характер платформы GitHub", - говорится в сообщении.

Microsoft объявила о достигнутой договоренности по приобретению GitHub за $7,5 млрд в июне. Согласно условиям транзакции, корпорация заплатит за сервис своими акциями на эту сумму. По словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, сделка создаст более благоприятные условия для работы создателей программного обеспечения, а также для развития инноваций.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в Редмонде (штат Вашингтон).

GitHub - крупнейший сетевой сервис для хранения, размещения и совместной разработки проектов в сфере информационных технологий. Основан в США в 2008 году.

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