Tesla снизила цену на свой самый дешевый электрокар

Компания Tesla начала принимать заказы на Model 3, стоимостью 45 тыс. долларов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает издание Bloomberg.

"Производитель электромобилей начал принимать заказы на модель 3-го поколения средней дальности, которая проходит около 260 миль (418 км) между зарядками, до 45 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Это примерно на 4 тысяч долларов меньше стартовой цены седана, поступившего в продажу в прошлом году в базовой комплектации.

Несмотря на то, что обещанная цена в 35 тысяч долларов так пока и отсутствует в предложении, нынешний вариант является более доступным для некоторых покупателей, ведь стартовая цена для седанов с батареей дальнего действия, заряда которой хватает 310 миль (499 км) поднялась до 54 тысяч долларов. Как известно, стоимость Tesla X превышает 80 тысяч долларов.

Более дешевую заднеприводную версию приобрести и вовсе будет нельзя.

После того, как основатель Tesla Илон Маск в марте 2016 года пообещал, что базовая модель будет продаваться за 35 тысяч долларов, в течение нескольких дней компания получила более четверти миллиона заказов, которые до конца не обслужены до сих пор. После расчетов оказалось, что, продавая электромобили по 35 тысяч долларов в настоящее время, Tesla "потеряет деньги и умрет".