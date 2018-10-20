Муравьи научили роботов уступать дорогу
Ученые смоделировали поведение муравьев в узких подземных ходах и с помощью этой модели научили грузовых роботов не создавать пробок, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.
Тише едешь, дальше будешь, а еще иногда выгодно уступить дорогу, чтобы не создавать заторов, которые тормозят и вас, и тех, кто движется навстречу. Муравьи это отлично понимают и умеют отступить и пропустить встречный поток в узких и длинных проходах, которые они роют под муравейником. Муравьи, которые движутся к слепому концу прохода, останавливаются и пропускают тех, кто несет вынутый грунт; в выигрыше остаются и те, и другие.
Ученые из Германии и США, опубликовавшие на этой неделе статью в журнале Science, долго наблюдали за муравьями вида Solenopsis invicta и снимали на видео, как насекомые роют ходы в грунте. Ученые описали их поведение математически и написали на основе этой модели алгоритм для транспортных роботов, которые раньше не умели уступать друг другу дорогу.
Авторы работы предполагают, что "муравьиную" модель можно использовать не только для программирования роботов-носильщиков, но и для регулирования дорожного движения с участием беспилотных автомобилей и живых водителей.
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