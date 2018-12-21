Facebook разрабатывает криптовалюту для WhatsApp

Компания Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, которая позволит пользователям мессенджера WhatsApp совершать денежные переводы между собой. Как cообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Bloomberg.

"Компания разрабатывает stablecoin - тип цифровой валюты, который подразумевает привязку к доллару США", - отметило агентство, добавив, что это позволит снизить волатильность курса новой криптовалюты.

По информации агентства, Facebook еще далек от выпуска цифрового платежного средства, поскольку в компании все еще прорабатывают детали проекта, в том числе план хранения активов, в частности обычной валюты, который призван помочь создаваемой криптовалюте сохранять свою ценность.

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