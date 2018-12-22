Samsung Galaxy S10 удивит качеством ночной съёмки

Samsung Galaxy S10 удивит режимом ночной съёмки, как у Google Pixel 3. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщают XDA Developers, ссылаясь на программный код бета-версии прошивки One UI.

В Pixel 3 он называется Night Sight, в Galaxy S10 его обозначат как Bright Night. Такой режим позволит сделать фото в полной темноте с высокой освещённостью с помощью программного обеспечения.

Отмечается, что такой режим создан исключительно на программном уровне. Получается, что в будущем его получат и другие смартфоны Samsung, например, Note 9. Но ожидается, что возможность будет представлена именно на S10.

Ожидается, что смартфоны представят 20 февраля. В продажу они поступят 8 марта. Ранее стали известны названия всей серии смартфонов. По данным ретейлера Mobile Fun, это будут S10 Lite, S10 Edge и S10 Plus.