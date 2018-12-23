Porsche объявила глобальный отзыв Panamera

Компания Porsche отзывает Panamera второго поколения из-за проблем с блоком управления электроусилителем рулевого управления. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, под отзыв попали 74 585 автомобилей, выпущенных с 21 марта 2016 года по 6 декабря 2018 года.

Как сообщили в компании, из-за ошибки в программном обеспечении электроусилитель рулевого управления может "подвисать" на "ограниченный период времени". В этом случае, водителю придется приложить большее усилие для вращения рулевого колеса. Решение проблемы - обновление софта, которое займет около часа. Все владельцы "проблемных" автомобилей получат письменное приглашение посетить сервисные центры Porsche. Услуга будет бесплатной.

На украинском рынке Porsche Panamera второго поколения продается с 2016 года. В октябре этого года компания представила еще две спортивные модели: Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo. Обе новинки укомплектовали четырехлитровым битурбо мотором V8 дефорсированным до 460 л.с.

Обе новинки укомплектовали четырехлитровым битурбо мотором V8 (460 л.с. и 620 Нм), восьмиступенчатым "роботом" PDK и системой полного привода Porsche Traction Management (PTM). От 0 до 100 км/ч Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo ускоряются за 4.1 секунды. Максимальная скорость - 292 и 289 км/ч соответственно. Расход топлива Panamera GTS - 10.3 л/ 100 км, Panamera GTS Sport Turismo - 10.6 л/100 км.