Маск назвал конструкцию российского двигателя безупречной
Предприниматель Илон Маск считает безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, использующегося на американской ракете-носителе Atlas V. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas. Но конструкция у него безупречна", - написал Маск в Twitter в ночь на воскресенье.
Atlas V - американская двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Ее первая ступень оснащена российским кислородно-керосиновым ракетным двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш" им. Глушко. В настоящее время Atlas V изготавливается компанией ULA (United Launch Alliance) в городе Сентенниал (штат Колорадо). Это совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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