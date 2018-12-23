SpaceX запустила ракету с навигационным спутником ВВС США

Компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которого находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения. Трансляция пуска c космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ведется на сайте SpaceX.

"SpaceX ввиду требований, предъявляемых к данной миссии, не предпримет попытку посадить на Землю первую ступень Falcon 9", - информировала компания.

Запуск спутника откладывался четыре раза только на этой неделе.

Спутник GPS III призван усилить группировку 31 действующего спутника США. Аппарат третьего поколения разработан с тем, чтобы "передавать информацию о расположении, навигации и времени в три раза точнее и в восемь раз более высокой помехоустойчивостью", отмечает SpaceX. По ее данным, GPS III играет "важную роль в обеспечении обороны" Соединенных Штатов.

"SpaceX ввиду требований, предъявляемых к данной миссии, не предпримет попытку посадить на Землю первую ступень Falcon 9", - информировала компания. По ее расчетам, спутник будет размещен на средней околоземной орбите через 1 час 56 мин после старта.