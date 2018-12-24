Последнее обновление iOS лишило связи владельцев iPhone
24 декабря 2018 16:57 187
Множество владельцев iPhone лишились сотовой связи, после того как установили свежее обновление операционной системы iOS - 12.1.2. Об этом сообщает журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Без связи остались жители Европы, Азии, Северной, а также Латинской Америки.
В соцсетях некоторые пользователи также жалуются на отсутствие подключения к интернету по Wi-Fi.
Apple пока официально не отреагировала на жалобы. В Twitter сотрудники техподдержки компании советуют пользователям сбросить настройки гаджетов до заводских, однако это не гарантирует решения проблемы.
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