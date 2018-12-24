Xiaomi отказалась обновлять популярные смартфоны

На выходных состоялся релиз прошивки MIUI 10 для более 40 моделей смартфонов - миллионы пользователей получили массу исправлений и полезных нововведений для своих мобильных устройств. Однако не все смартфоны получили обновление, хотя у владельцев старых аппаратов были надежды, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В ноябре сайт BGR получил инсайдерскую информацию о будущих обновлениях Xiaomi Mi5, Mi4 и Redmi Note 3. Как отмечает издание, недавно выпущенное обновление MIUI 10 Global для смартфонов Mi5 и Redmi Note 3 станет последним - после этого никаких обновлений, включая бета-версии, на них приходить не будет.

Владельцы Redmi Note 3 смогут установить MIUI 10 исключительно на основе устаревшей версии Android 6.0 Marshmallow, представленной еще в 2015 году. MIUI 10 на основе Android 7.0 для устаревшего смартфона выходить не будет.

Также несмотря на то, что MIUI 10 для Xiaomi Mi5 базируется на Android 8.0 Oreo, последующих обновлений для этого смартфона тоже ждать не стоит - Xiaomi отказалась от его поддержки.

По мнению экспертов, подобный ход от Xiaomi был вполне предсказуем: когда речь заходит об обновлении аппаратов из бюджетной линейки, то они часто оказываются "за бортом".