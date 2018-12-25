Робот толщиной с лист бумаги поднимает вес в 3 тыс. раз больше своего - ВИДЕО

Ученые из Бристольского университета разработали робота толщиной с лист бумаги, который сможет поднять вес в 3 тыс. раз больше своего.

Как передает Day.Az, об этом сообщает HighTech со ссылкой на Engineer.

Инженеры создали робота с электро-ленточным приводом в качестве альтернативы обычным устройствам с электромагнитными моторами. Первоначально ученые обратили внимание на эту технологию, произведенную в Гонконге, несколько лет назад при разработке искусственных мышц для экзоскелетов.

Нажмите на видео для просмотра:

