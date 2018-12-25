Астронавты назвали главную идею Илона Маска чушью

Билл Андерс, член первой в истории пилотируемой экспедиции к Луне в составе экипажа "Аполлон-8", заявил, что идея отправить человека на Марс является чушью. Он и его коллега Фрэнк Борман скептически относятся к обещаниям Илона Маска, главы Space X, основать поселения на Красной планете. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам астронавта, он является убежденным сторонником непилотируемых полетов в космос, поскольку они гораздо дешевле. Он считает, что у более дорогих миссий с участием людей нет поддержки со стороны общественности. Кроме того, полет человека на Марс не имеет внятной цели, и не ясно, что заставляет НАСА работать над планированием миссии на Красную планету.

Однако Андерсу также не нравится то, чем космическое агентство занимается сейчас. По его мнению, НАСА превратилось в программу трудоустройства, и многие центры работают только для того, чтобы быть занятыми. Бывший астронавт раскритиковал сосредоточенность космического агентства на околоземной орбите после завершения программы "Аполлон". "Я думаю, программа Space Shuttle была серьезной ошибкой. Кроме впечатляющих запусков она ничего не давала и не достигла своих целей", - сказал Андерс.

Астронавт считает, что космическая станция находится на орбите только потому, что у американцев были космические челноки, и наоборот. "С завершением лунной программы НАСА похоронила пилотируемые полеты", - заявил Андерс.

Другой член экипажа "Аполлона-8" Фрэнк Борман, не настолько критично относится к работе космического агентства, однако он также считает, что обещания Илона Маска и Джеффа Безоса, главы Amazon, построить на Марсе обитаемые поселения являются чушью.

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