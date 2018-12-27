Самые нелепые заблуждения по поводу новых технологий

Возможно, вы думаете, что паника по поводу какого-то нового изобретения или технологического прорыва - это побочный продукт современной эпохи. Однако, это не так. Люди приходили в ужас от перемен во все времена, с тех пор как изобрели... изобретения. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет читателям о самых диких и нелепых заблуждениях по поводу новых технологий.

1. В начале двадцатого века многие люди верили, что дети, которые любят кино, вырастут хилыми и болезненными. Предполагалось, что слишком частое посещение кинотеатра приведет к снижению физической активности, необходимой для здорового развития.

2. В Европе в восемнадцатом столетии введение нумерации домов в городах часто вызывало вспышки протеста, которые сопровождались разрушениями и актами вандализма. Номера на домах воспринимались не как удобство, а как инструмент для призыва на военную службу, сбора налогов и правительственного надзора за гражданами.

3. Первые индивидуальные уборные внутри жилых помещений до смерти напугали тогдашних горожан. Они боялись, что ядовитые газы из городской канализации обязательно проникнут в их дома, и это приведет к распространению заболеваний или даже массовой гибели людей.

4. Персональные компьютеры вызывали панический ужас еще в восьмидесятые годы. Люди до такой степени боялись этих устройств, что категорически отказывались не только прикасаться к ним, но даже разговаривать об этих адских машинах.

5. "Кампания по оцифровке текстов и перемещению книг в Google и электронные устройства является, в сущности, депортацией культуры чтения и самой литературы в некое подобие концентрационных лагерей, легко подлежащих мониторингу и контролю. Уничтожение интеллектуальной конфиденциальности было одной из целей нацистов.

6. Когда был изобретен телефон, люди ужасно боялись, что он привлечет злых духов и самого Сатану. Изобретение было принято с такой враждебностью, что нередко новые телефонные линии уничтожались или разворовывались особо активными гражданами.

7. В девятнадцатом веке многие люди, которым приходилось пользоваться лифтом, жаловались, что поездка вызывает у них головокружение и тошноту.

8. Безлошадные экипажи, "машины смерти", в девятнадцатом веке вызывали такой всеобщий страх, что в Англии был принят закон, который предписывал, чтобы перед автомобилем во время движения всегда ходил человек с красным флагом. Закон был аннулирован вскоре после того, когда люди поняли, что эта мера полностью лишает автомобиль всякого смысла.

9. Многие "истинные" музыканты (что бы это ни значило) считали, что распространение аудио-процессора Autotune каким-то образом убьет музыку. Когда в начале двухтысячных популярность этих устройств достигла новых высот, часть артистов была всерьез обеспокоена, что новая технология сделает создание музыки слишком доступным делом и поставит под угрозу их выживание.

Каким-то образом индустрия выжила. Участники американской инди-рок группы Death Cab for Cutie даже надели на церемонию вручения премий Grammy в 2009 году символические голубые ленточки, призванные развеять суеверия по поводу новой технологии.

10. На протяжении первых десятилетий после изобретения электронной почты люди считали, что она может наносить ущерб интеллектуальному здоровью пользователей. Так, в Британии в 2005 году было проведено исследование, которое позволило авторам заключить, что использование электронной почты снижает IQ даже сильнее, чем курение анаши.

11. В 1878 году газета New York Times опубликовала редакционный комментарий, в котором устройство Томаса Эдисона под названием "фонограф" было названо безнравственным и преступным изобретением. Авторы утверждали, что это новшество разрушит общество, поскольку люди будут бояться, что их голос запишут, и в результате перестанут доверять друг другу.

12. Многие люди в Америке боялись, что электрическое освещение в домах приведет к росту изнасилований и похищений детей. Бродячие убийцы и насильники увидят женщин и детей в освещенных домах, убеждали соседей паникеры, и сразу нападут на них.

13. Когда гибридные автомобили получили широкое распространение, люди боялись, что их электромагнитное поле является опасным для окружающих.

Несмотря на то, что никаких побочных эффектов медицинская наука не обнаружила, многие выражали недовольство, а некоторые даже истратили не одну сотню долларов на специальное обследование автомобиля, чтобы выяснить, насколько сильным является его электромагнитное излучение.

14. Первые современные гигиенические тампоны были изобретены в тридцатые годы прошлого столетия. И в обществе всерьез обсуждались опасения, что ощущение от введения тампона будет настолько приятным и близким к оргазму, что женщины не смогут сдерживать себя.

15. Социальные сети вызвали много страхов и протеста, когда начали набирать популярность, но самым смехотворным обвинением против них было то, что они вызывают развитие раковых заболеваний.

Доктор Арик Сигман утверждал в своей статье, опубликованной в 2009 году, что социальные сети приводят к сокращению личных контактов между людьми, а это каким-то неизвестным образом способствует возникновению проблем со здоровьем, таким как раковые и сердечно-сосудистые заболевания.

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