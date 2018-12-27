Будущие iPhone могут получить «дырявые» экраны
Согласно информации, появившейся недавно в Сети, будущие смартфоны компании Apple могут получить дисплеи с отверстием под фронтальную камеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, тренд на замену "вырезов" на лицевой части отверстиями под фронтальную камеру уже, можно сказать, запущен. Мы уже знаем о трех серийных смартфонах с дырой в экране - Honor View 20, Samsung Galaxy A8s и Huawei Nova 4. Получат ли будущие устройства компании Apple подобное решение?
Как сообщает в Twitter инсайдер Ice Universe, iPhone следующего года по‑прежнему будут иметь традиционные "вырезы", в то время как модели 2020-го получат уже отверстия под селфи-камеры. Конечно, это пока не более чем слухи, однако другой известный инсайдер Ben Geskin поделился концепт-артами, на которых представил возможный дизайн будущих iPhone: на одном из них показан iPhone с дырой в экране, на другом - iPhone с уменьшенным "вырезом" (он попросил пользователей соцсети проголосовать, какой дизайн им нравится больше).
Какими получатся будущие iPhone, пока остается только гадать. Напомним, текущее поколение смартфонов компании Apple было представлено в сентябре - iPhone XS, XS Max и XR.
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