Google представил приложение для рисования

Компания Google анонсировала выход приложения для рисования в браузере - Chrome Canvas. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Chrome Canvas - очень простой редактор для рисования, в нем нет никаких особенных функций. Своего рода редактор для набросков, которые нужно срочно сделать на компьютере. В распоряжении пользователя карандаш, маркер ручка, мел, палитра цветов и ластик. Все сделанные рисунки сохраняются в пользовательском аккаунте Google.

Особенность Chrome Canvas в отсутствие необходимости загружать сторонние программы. Редактор доступен по адресу canvas.apps.chrome. При этом он запускается не только с Chrome, а и с других браузеров, вроде Opera и Firefox. Главное, чтобы браузер имел поддержку WebAssembly.