Объем поставок смартфонов Huawei достиг рекордного уровня
Объем поставок смартфонов Huawei по итогам 2018 года превысил 200 миллионов - это новый рекорд, в 67 раз превышающий показатель 2010 года. Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Синьхуа, в 2010 году компания Huawei поставила три миллиона смартфонов.
По итогам второго и третьего кварталов 2018 года подряд компания Huawei стала вторым по величине мировым производителем смартфонов, с долей мирового рынка в 14,6 процента, следует из данных международной исследовательской и консалтинговой компании IDC.
Юй Чэндун, возглавляющий в компании направление потребительского бизнеса, выразил надежду, что в будущем Huawei сыграет свою роль в новой революции в сфере смартфонов и станет поистине любимым брендом у мировых потребителей.
Как отмечается, направление потребительского бизнеса - одно из трех основных направлений деятельности Huawei, охватывает мобильники, персональные компьютеры и планшеты, носимые электронные устройства и другую продукцию.
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