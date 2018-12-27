"ВКонтакте" начала тестировать звонки с шифрованием через десктопный мессенджер

"ВКонтакте" запустила бета-тестирование защищенных голосовых и видеозвонков в VK Messenger для десктопа. Как сообщает пресс-служба соцсети, позвонить можно любому пользователю "ВКонтакте", который установил последнюю версию мессенджера или мобильное приложение VK для Android или iOS. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Получение доступа к информации за пределами устройства и передача ключей невозможны технически. Для улучшения качества связи наивысший приоритет получают маршруты Peer-to-Peer - соединение проходит напрямую между пользователями.

"Если возможности прямого подключения нет, трафик передается через серверы "ВКонтакте" без технической возможности доступа к содержимому разговоров", - отметили в пресс-службе соцсети.

Приложение доступно для пользователей операционных систем Windows, macOS и Linux.