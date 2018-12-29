В Китае открылся отель, где работают только роботы
В китайском городе Чэнду будущее уже наступило. Там открылся отель, где весь обслуживающий персонал состоит из роботов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Для того, чтобы заселиться, на стойке регистрации нужно воспользоваться смартфоном. Ключ от номера и вовсе не нужен - встроенное в дверь устройство опознает постояльца и откроет ему дверь.
Роботы осуществляют уборку помещений, могут отвезти одежду в прачечную и забрать ее, регулируют температуру и освещенность в номерах. В гостинице также "работают" роботы-официанты, которые привезут всю необходимую еду в номер.
Постояльцы уже оценили новую гостиницу. В ближайшее время Alibaba Group планирует открыть еще десятки подобных отелей по всей стране.
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