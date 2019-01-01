Хакеры научились грабить квартиры при помощи ванны

Специалисты компании Pen Test Partners устроили яркую демонстрацию очередного небезопасного "умного" устройства. На этот раз в центр внимания попали ванны-джакузи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ванной можно управлять при помощи смартфона, и брешь была найдена именно в этом приложении. Хакеры, взломавшие программу, могут узнать, находится ли владелец дома, а также управлять насосами, температурой воды и подсветкой.

Исследователи говорят, что гидромассаж работает лишь тогда, когда владелец пользуется ванной - то есть, хакеры могут узнать, принимает в данный момент кто-то ванну или нет, и использовать информацию для хулиганства или грабежей.

Оказалось, что для "умных" джакузи используют простейшие заводские пароли, установленные по умолчанию, или же вовсе отключают аутентификацию. Компания-производитель уже пообещала ввести более надежную защиту.

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