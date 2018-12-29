2018-й в технологиях: главные события и тенденции уходящего года

Скандалы с утечками информации и запреты на доступ к ней, высокотехнологичные торговые войны и обвинения в шпионаже, беспокойство о "цифровом благополучии" и массовое погружение в искусственную реальность игр, лопнувшие пузыри, не оправдавшиеся надежды и скучные гаджеты. О том, чем запомнится уходящий год в индустрии интернета и высоких технологий - в итоговом материале Вестей.Hi-tech.

Искусственный интеллект

Самой распиаренной технологией 2018-го стал "искусственный интеллект". Термин стали применять к месту и не к месту, описывая им чуть ли не любую работу компьютерных алгоритмов. Смартфон может отличить ночную сцену от дневной или портрет от пейзажа? Искусственный интеллект! Надо создать новый сорт пива или духи? Без компьютерного разума никак не справиться!

Но нельзя отрицать, что современные технологии машинного зрения и ИИ действительно впечатляют и уже сейчас готовы менять мир. Как в худшую сторону - создавая реалистичные фейковые видео с политиками и знаменитостями или провоцируя экономическую нестабильность, так и в лучшую - для точного диагностирования болезней или помощи слабовидящим.

В 2018-м нейросети научились осваивать на чемпионском уровне разные игры (причем самостоятельно, без подсказок), генерировать в реальном времени городские пейзажи, определять эффективнее врачей рак груди, повышать качество фотоснимков и рисовать. Более того, созданная при помощи алгоритмов картина была продана на аукционе Christie's за 432 500 долларов - в несколько десятков раз дороже, чем оценивалось изначально.

Смартфонное рабство и антирабство

Проблема "смартфонозависимости" - часто неосознанного чрезмерного использования мобильных устройств и его последствий - в 2018-м обсуждалась максимально широко. Вышли исследования, продемонстрировавшие связь (о том, что на что на самом деле влияет, сказать сложнее) между подростковой депрессией/суицидами и продолжительным регулярным использованием смартфонов, в особенности - социальных сетей. Даже в Facebook признали, что соцсети могут вредить людям, а ВОЗ квалифицировала нездоровую зависимость от видеоигр в качестве заболевания.

Темой озаботились крупнейшие IT-компании: Apple и Google реализовали в iOS 12 и Android 9 инструменты для контроля за временем использования смартфонов. Владельцы аппаратов с новейшими операционками могут видеть, сколько часов и минут, и на какие приложения, они тратят ежедневно, а также ограничивать общее "экранное время" или время использования отдельных программ для смартфонов и планшетов своих детей. Для контроля за экранным временем несовершеннолетних инструменты оказались действительно полезными, но вот эффективны ли они в борьбе с желанием пролистать десятый раз за день ленту Instagram - большой вопрос.

В 2018-м все более серьезным конкурентом не только соцсетям, но и традиционно главному направлению индустрии развлечений - кинематографу - становились компьютерные игры. Число зарегистрированных пользователей самой, пожалуй, знаковой онлайн-игры года, Fortnite, выросло за год в пять раз, к ноябрю превысив 200 миллионов человек. А число одновременно играющих достигало 8,3 млн человек - население крупного мегаполиса. Производители не только ноутбуков, но и смартфонов активно продвигали специализированные игровые модели - желающих обрести искусственный смысл жизни в виртуальности становится все больше.

Следующий этап - перенос всех популярных игр на смартфоны, а также выпуск консолей нового поколения, как традиционных (PlayStation 5 ждут в 2020-м), так и "стриминговых". Последним мощное железо не нужно, главное чтобы интернет-канал был быстрым и с минимальной задержкой, позволяя транслировать формируемую на серверах в облаке картинку. Над такими консолями, по слухам, работают уже и в Microsoft, и в Google.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook