Samsung: телевизоры-2019 управляют всеми устройствами

Компьютер. Именно так кратко можно назвать практически любое современное устройство. И не только ПК, но и смартфоны, планшеты и даже умные часы являются именно компьютерами, несмотря на значительные различия в форм-факторах. Традиционно самый большой экран - у телевизора и именно его, а не маленький дисплей телефона и даже ноутбука, порой было бы предпочтительно использовать. Компания Samsung рассказала о тех телевизорах, которыми она порадует в Новом году. И возможность подключения клавиатуры и мыши - лишь одна из новых особенностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, Samsung анонсировала новую функцию своих телевизоров, которые компания выпустит в 2019 году. У пользователей появится возможность управления с помощью телевизора всем комплексом наиболее распространенных современных устройств - компьютеров, планшетов и смартфонов. Компания также подчеркивает, что новая функция удаленного доступа Remote Access дает возможность подключения к телевизору ряда аксессуаров - к примеру, клавиатуры или мыши. Это, как отмечает Эшли Кэрман (Ashley Carman) на страницах theverge.com, позволит играть в игры (транслируемые с компьютера) или воспроизводить офисные веб-сервисы на большом экране.

Remote Access от Samsung обеспечит управление смартфонами, планшетами и ПК с телевизора

На сегодняшний день пока непонятно, как все это будет работать, поскольку никаких подробностей еще не сообщалось. Представляется, что пользователям придется устанавливать на свои различные устройства определенные приложения, позволяющие им взаимодействовать друг с другом.

Samsung и VMware сделают Remote Access доступным везде

Samsung отмечает, что Remote Access будет работать "по всему миру" благодаря партнерству с VMware и ее инфраструктуре "виртуальных компьютерных систем". Эта технология дает пользователям возможность доступа к определенным "виртуальным машинам", сохраненным на центральном сервере. Идея состоит в том, чтобы пользователи могли получать доступ к своему компьютеру откуда угодно. Выключение виртуальной машины осуществляется при завершении пользователем сессии работы с ней.

Решение, которым в следующем году порадует Samsung может оказаться невероятно полезным для тех пользователей, которые хотели бы играть в игры на большом экране телевизора, не используя HDMI-кабель. Полезно новое техническое решение будет и для презентаций.

Samsung давно знает, как превратить смартфон в ПК

Похоже, что Remote Access является долговременным проектом Samsung по обеспечению такого уровня взаимодействия между устройствами, когда уже не будет играть роли - на каком из них изначально размещен контент. DeX и DeX Pad от Samsung являются широко известными решениями, позволяющими фактически превратить смартфон Samsung Galaxy в настольный компьютер.

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