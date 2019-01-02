Китай угрожает захватить мировой рынок электромобилей

После культурной революции 60-х и 70-х годов, которая нанесла ущерб экономике Китая, страна начала открывать свои рынки для внешнего мира. Цель заключалась в том, чтобы привнести технологические ноу-хау из-за рубежа, которые затем могли бы освоить отечественные компании. К началу 80-х годов иностранные автопроизводители допускались к работе в Китае лишь при условии, что создадут совместное предприятие с китайским партнером. Эти китайские компании, работающие с иностранными компании, в конечном итоге должны были получить достаточно знаний, чтобы функционировать независимо.

Во всяком случае, таким был план. Автомобили китайского производства впоследствии наводнили рынок, но оказались в большинстве своем дешевыми подделками - они были похожи на автомобили иностранного производства, но начинка у них не была такой же хорошей. Автопроизводители США и Европы ушли от китайских далеко вперед.

Китай не упускает возможность

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, единственным способом превзойти остальной мир, в таком случае, означало сделать ставку на совершенно новую технологию. И здесь на сцене появляются электромобили, менее сложные механически и полагающиеся в основном на чудеса электроники. Электродвигатель Chevrolet Bolt содержит всего 24 движущихся сегмента. Для сравнения, двигатель сгорания Volkswagen Golf включает аж 149 таких. Между тем, в Китае уже сформировалась производственная цепочка поставщиков электроники за долгие годы производства батарей, телефонов и устройств для всего мира.

Теперь китайское правительство активно приветствует переход от ДВС к электродвигателям, причем в таких масштабах, в каких ни одна страна не может. Электрический транспорт стал одним из десяти столпов "Сделано в Китае 2025" - государственного плана для страны, которая обязана стать лидером в высокотехнологичных отраслях промышленности - и провела политику по формированию спроса. С 2013 года почти 500 компаний по производству электромобилей начали работу в Китае, чтобы удовлетворить запрос правительства и заработать на субсидиях, предназначенных для обеспечения поставок.

А вот клиентам правительство пообещало одну из самых трудно получаемых в китайских мегаполисах деталь: номерной знак. Для борьбы с загрязнением количество номеров, выпускаемых каждый год, строго ограничивается. Пекин раздает их в ходе лотереи, но шанс получить номер составляет 0,2%. Шанхай продает их на аукционе по ценам, превышающим стоимость отечественных автомобилей. А вот номера для электромобилей вообще бесплатны.

"Мир нуждается в другом способе стимулирования экономики", говорит Билл Руссо, генеральный директор шанхайской консалтинговой фирмы Automobility. "Китай признает, что не может зависеть от ископаемого топлива - он задохнется в собственному чаду".

Головокружительная скорость Китая изменила стратегии традиционных автопроизводителей. Многие из них уже сейчас полагают свою глобальную стратегию электрификации на основании промышленной политики Китая, но стремительному ражу китайских компаний трудно соответствовать - и это угроза практически для всех автопроизводителей, включая Ford, General Motors и европейских.

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