Tesla повысила безопасность своих автомобилей просто поменяв фары

Производители автомобилей пытаются достичь максимальной безопасности своей техники. Для этого они оснащают их защитными системами, функциями автоматического пилотирования, прочными кузовами и действительно достигают хороших результатов. В сентябре электрокары Tesla Model 3 доказали свою безопасность на эффектных краш-тестах но, как известно совершенству нет предела. Как выяснилось, чтобы в разы увеличить показатель безопасности ей требовалось всего лишь поменять фары, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Оценкой надежности транспорта занимается страховой институт дорожной безопасности IIHS. В 2016 году он начал уделять внимание даже фарам, так как статистика показывала, что половина всех смертельных аварий в США происходили ночью или на мало освещенных дорогах.

Институт уже несколько лет подряд пытается донести до производителей то, что недостаточно оснащать автомобили яркими и точными лампами - важно их правильно настраивать. При проверке фар эксперты поощряют технологии автоматического включения дальнего света и изменения угла свечения.

Фары играют важную роль в предотвращении ночных аварий, но не все они работают одинаково. Различия есть в типах ламп, технологиях освещения, направлениях и количестве света.

Автомобили Tesla Model 3 не могли получить максимальную оценку безопасности именно из-за фар - институт всегда давал им средний балл. В частности, проблема заключалась в неравномерном освещении дороги - если освещение на левой стороне было хорошим, то правая часть всегда оставалась в темноте.

Компания Tesla наконец-то прислушалась к советам института и обновила фары. Отличную видимость по обе стороны дороги получили экземпляры, выпущенные после июля 2018 года. Владельцы старых моделей, к сожалению, продолжат довольствоваться неравномерным освещением.

При всем этом институт считает, что Tesla может сделать фары еще лучше. Например, компания может адаптировать их под езду по извилистым дорогам, где подсветка снова становится несимметричной.

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