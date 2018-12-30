Microsoft запустила сервис Font Maker

После полугода закрытого тестирования Microsoft выпустила сервис Font Maker. Он позволяет самостоятельно создавать шрифты и пока работает только с английским языком. Бесплатная программа доступна для загрузки из Microsoft Store и запускается на устройствах с поддержкой сенсорного ввода, сообщает AIN.UA.

Font Maker показывает пользователю шрифтовую сетку с полупрозрачными буквами, цифрами и спецсимволами. Их нужно обвести, желательно при помощи стилуса. Затем сервис просит написать несколько фраз разной длины и отрегулировать основные характеристики шрифта: интервалы между символами и словами, размер, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

После калибровки Font Maker создает .TTF-файл. Для его использования на Windows достаточно открыть документ и подтвердить установку. Но применять такие шрифты можно и на других операционных системах. Microsoft также не ограничивает в количестве созданных шрифтов.