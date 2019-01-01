Sony разрабатывает игровой смартфон Sony Xperia Play 2
На рынке смартфонов в последнее время появляется все больше моделей смартфонов, которые производители выпускают специально, чтобы играть в требовательные игры, передает Day.Az со ссылкой astera.ru.
В компании Sony также намерены выпустить свой игровой смартфон, который как стало известно, получит название Xperia Play 2.
Таким образом, производитель войдет в сегмент игровых смартфонов, при этом уже не будет выпускать портативные консоли.
Новая модель, разработка которой уже ведется, будет выполнена в форм-факторе слайдера.
При сложенном состоянии на смартфоне будет доступна только одна кнопка, а в разложенном будут привычные для геймпада кнопки и аналоговые стики.
Предполагается, что работать Sony Xperia Play 2 будет на процессоре Snapdragon 855.
Оперативной памяти в нем будет минимум 8 ГБ, а встроенной более 128 ГБ. Больше подробностей об этом игровом устройстве пока нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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