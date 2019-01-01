Xiaomi основала новую компанию
1 января 2019 13:43 118
Xiaomi в Германии официально не продается и возможно это будет делать новая компания Shamrock Mobile GmbH, передает Day.Az со ссылкой astera.ru.
Китайский производитель зарегистрировал новую компанию, центральный офис которой находится в Германии. Пока информации про новую организацию нет.
При этом есть сайт, на котором нет информации о продукции, но в его коде уже обнаружили строчку Shamrock Mobile powered by Xiaomi.
По данным немецких профилирующих интернет-изданий, Shamrock Mobile будет являться поставщиком продукции Xiaomi, причем она будет заниматься не только оптовыми, но и розничными продажами.
Про Shamrock Mobile GmbH китайская компания Xiaomi должна рассказать в январе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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