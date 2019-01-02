WhatsApp станет недоступен на некоторых телефонах
2 января 2019 08:39 47
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Доступ к мессенджеру исчез у владельцев телефонов с операционной системой Nokia Series 40. В 2012 году количество устройств в мире под разными версиями Nokia S40 насчитывало более 1,5 миллиарда, уточняет ixbt.com.
До сих пор разработчики популярного мессенджера WhatsApp поддерживали Nokia S40, однако с 1 января 2019 года поддержка прекратилась.
Также было объявлено, что WhatsApp не будет работать на смартфонах с Android 2.3.7 и более старых версиях ОС, но это произойдет только 1 февраля 2020 года.
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