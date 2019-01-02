Безусловный прорыв: корейцы построят принципиально новую литий-ионную подлодку

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering завершила эскизное проектирование перспективной дизель-электрической подводной лодки с литий-ионными аккумуляторными батареями, которую начнут строить во второй половине 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Дизель-электрические подводные лодки в настоящее время используют устаревшие свинцово-кислотные аккумуляторы - они необходимы для бесшумного передвижения под водой, когда запуск дизельных двигателей для питания тяговых электромоторов нежелателен. Недостатки таких батарей хорошо известны: они тяжёлые, имеют небольшую ёмкость и долго заряжаются.

Литий-ионные батареи обладают большей ёмкостью, меньшими габаритами и вдобавок гораздо легче. А ещё их можно заряжать значительно быстрее, так что в Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering всерьёз намерены постепенно заменить 16 дизель-электрических подводных лодок ВМС Южной Кореи литий-ионными.

Проект предусматривает строительство субмарины водоизмещением три тысячи тонн, причём минимум на 80% она будет состоять из корейских деталей. Подводная лодка получит увеличенную дальность хода, модифицированный сонар и усовершенствованную боевую информационно-управляющую систему. Её строительство планируется начать во второй половине следующего года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook