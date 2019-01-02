Эта технология может решить одну из самых больших проблем в ветроэнергетике - ВИДЕО
2 января 2019 23:55 87
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