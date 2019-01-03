Джереми Кларксон выбрал пять худших автомобилей года - ФОТО

Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал пять худших, по его мнению, автомобилей прошедшего года. Свой выбор, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он сделал из 28 машин, протестированных им для британского издания Sunday Times.

Все машины в рейтинге получили оценку в две звезды из пяти возможных. Одной из первых в список худших моделей 2018 года Кларксон включил "заряженный" компакт-кар Abarth 695 Rivale. Он назвал кабриолет слишком жестким и неудобным автомобилем, которым сложно управлять.

В этот же список попал большой вседорожник Audi Q8, который, по словам Кларксона, подойдет только тем, кто "сошел с ума".

Также худшей машиной года ведущий назвал Dacia (Renault) Duster. Джезза заявил, что кроссовер слишком страшный и маломощный, а такого автомобиля, который был у него на тесте (в золотистом цвете и стоимостью свыше 15 тысяч фунтов), вообще не должно существовать.

Последние две модели в списке Кларксона - спецверсия 102-сильного хэтчбека MINI и универсал Volvo V60. Первую из этих машин он назвал "дискомфортной и ужасной", а вторую - автомобилем для тех, кто "окончательно завязал со своей сексуальной жизнью".

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