Китай впервые в истории посадил аппарат на обратную сторону Луны - ФОТО

Китайский аппарат "Чанъэ-4" в 5:26 по московскому времени успешно сел на обратную сторону нашего естественного спутника. Таким образом он стал первым зондом в истории, прилунившимся на стороне Селены, которую никогда не видно с Земли. (Авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали, почему Луна всегда повёрнута к Земле только одной стороной.)

После прилунения аппарат, состоящий из посадочного модуля и ровера, при помощи спутника "Цюэцяо" (Queqiao) передал на Землю первые снимки поверхности Луны, которые он сделал с близкого расстояния. Эти фотографии открывают новую главу в изучении естественного спутника Земли, заявили представители Китайского национального космического управления (CNSA).

Напомним, что "Чанъэ-4" стартовал в космос 7 декабря 2018 года. 3 января 2019 года он начал спуск на Селену с высоты 15 километров. Постепенно при помощи посадочных двигателей "Чанъэ-4" снизил скорость с 1,7 километра в час почти до нуля.

Как сообщается, на высоте около 100 метров аппарат завис над поверхностью, чтобы оценить, нет ли в зоне видимости каких-либо неровностей, которые помешали бы мягкой посадке. После этого зонд медленно сел на относительно плоскую площадку в кратере Карман, расположенном в южном полушарии.

"Это важный шаг для исследовательской космической программы Китая", - заявил ведущий разработчик программы У Вэйжэнь (Wu Weiren).

"Это идеальная демонстрация возможностей человеческого разума", - добавил Цзя Ян (Jia Yang), заместитель главного конструктора зонда "Чанъэ-4".

После посадки аппарат под контролем инженеров CNSA развернул солнечные панели и антенны. В дальнейшем специалисты решат, в какое время с борта аппарата будет выпущен луноход. Отметим, что сейчас в данной местности как раз начался лунный день.

Ожидается, что "Чанъэ-4" изучит радиационную обстановку на поверхности Селены и химический состав пород, замеряет температуры лунных дня и ночи, попробует обнаружить запасы воды под местом прилунения, а также составит карту лунных глубин.

Как сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа", аппарат также привёз на Луну хлопок, картофель, семена рапса и известное модельное растение арабидопсис, а также мух-дрозофид и дрожжи. Руководители миссии попытаются создать в безжизненной среде мини-биосферу, в которой на Селене может появиться первый цветок.

"Исследование обратной стороны Луны - вклад Китая в достижения нашего мира. Хотя мы до сих пор не знаем, что сможем обнаружить, эта работа повлияет на жизнь нескольких поколений людей", - сказал Шэнь Чжэньжун (Shen Zhenrong), создатель нового лунного ровера.

Две стороны Селены весьма отличаются друг от друга. Если та, что обращена к нам, относительно плоская, то вторая испещрена ударными кратерами разных размеров.

Учёные также полагают, что лунная кора на той стороне более толстая. Однако только исследования на месте могут подтвердить или опровергнуть догадки астрономов.

Кроме того, аппараты и обсерватории, которые расположатся на обратной стороне, позволят лучше изучить эволюцию звёзд и галактик. Дело в том, что эти места надёжно защищены от радиоизлучения, которое исходит от нашей планеты.

Добавим, что нынешняя миссия была бы невозможна без исследований, которые осуществили советские учёные в 1959-1960 годах. Благодаря им была запущена станция "Луна-3", сфотографировавшая обратную сторону нашего спутника. По этим снимкам была составлена карта обратной стороны Селены.