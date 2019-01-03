Windows 10 впервые превзошла Windows 7

Согласно данным исследовательской компании Net Applications, Windows 10 впервые стала самой популярной операционной системой в мире, обогнав своего конкурента, долгое время удерживавшего первое место - Windows 7. По статистике Windows 10 установлена на 39,22% компьютеров, а Windows 7 сдала позиции до показателя в 36,9%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, для того, чтобы обойти Windows 7, "Десятке" потребовалось 3,5 года. Подобная статистика показывает, что Windows 7, несмотря на свой 10-летний срок, все еще остается актуальной операционной системой для многих пользователей, которые не спешат переходить на новые версии.

Изначально в планы Microsoft входило внедрение Windows 10 на миллиарде устройств в течение первых 3 лет после ее выхода. Но эти планы пока не реализованы - на начало 2019 года Windows 10 работает на более чем 700 млн устройств, включая ПК, планшеты, смартфоны и игровые приставки Xbox One.

Тем, кто еще остается на Windows 7, Microsoft настойчиво рекомендует обновиться до Windows 10, поскольку до прекращения поддержки "семерки" остается год - обновления для нее перестанут выходить 14 января 2020 года. Правда, Microsoft полностью отказываться от Windows 7 не собирается и предусмотрела возможность выпуска расширенных обновлений безопасности - Extended Security Updates.