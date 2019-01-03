Акции Apple упали на 9,4%

3 января 2019 19:29

Акции американской технологической корпорации Apple дешевеют более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи с проблемами реализации смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.37 мск акции Apple на бирже Nasdaq снижаются в цене на 9,4%, до 143,07 доллара. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава корпорации Apple Тим Кук накануне заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем. В письме Кука инвесторам также говорится, что Apple теперь ожидает дохода в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az