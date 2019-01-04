Складной Xiaomi с гибким экраном впервые показали в Сети - ВИДЕО

Популярный производитель смартфонов и других девайсов Xiaomi может готовить смарфон с гибким экраном наряду с другими компаниями, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Индустриальный инсайдер Эван Бласс показал первое видео с необычным смартфоном.

На кадрах видно, что устройство сгибается с двух сторон, а интерфейс быстро адаптируется к новому положению.

На данный момент не раскрываются названия и возможные характеристики нового устройства. Ранее стало известно, что разработкой девайсов с гибкими экранами также занимаются в Samsung, LG и Huawei.

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