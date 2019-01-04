Складной Xiaomi с гибким экраном впервые показали в Сети - ВИДЕО
4 января 2019 09:54 277
Популярный производитель смартфонов и других девайсов Xiaomi может готовить смарфон с гибким экраном наряду с другими компаниями, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Индустриальный инсайдер Эван Бласс показал первое видео с необычным смартфоном.
На кадрах видно, что устройство сгибается с двух сторон, а интерфейс быстро адаптируется к новому положению.
На данный момент не раскрываются названия и возможные характеристики нового устройства. Ранее стало известно, что разработкой девайсов с гибкими экранами также занимаются в Samsung, LG и Huawei.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
3 января 20:38 616
Galaxy S10 с "дырявым" экраном появился на изображениях
3 января 20:16 586
Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
3 января 19:29 327
Акции Apple упали на 9,4%
3 января 19:09 460
Windows 10 впервые превзошла Windows 7
3 января 18:58 507
Китай впервые в истории посадил аппарат на обратную сторону Луны - ФОТО
3 января 16:23 1 316
Джереми Кларксон выбрал пять худших автомобилей года - ФОТО
-
3 Янв. 11:15 16 466
-
3 Янв. 20:49 7 069
-
3 Янв. 13:43 4 931
-
3 Янв. 22:10 3 208
-
3 Янв. 15:18 2 992