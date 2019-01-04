Складной Xiaomi с гибким экраном впервые показали в Сети - ВИДЕО

4 января 2019 09:54

Популярный производитель смартфонов и других девайсов Xiaomi может готовить смарфон с гибким экраном наряду с другими компаниями, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Индустриальный инсайдер Эван Бласс показал первое видео с необычным смартфоном.

На кадрах видно, что устройство сгибается с двух сторон, а интерфейс быстро адаптируется к новому положению. 

На данный момент не раскрываются названия и возможные характеристики нового устройства. Ранее стало известно, что разработкой девайсов с гибкими экранами также занимаются в Samsung, LG и Huawei.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Складной Xiaomi с гибким экраном впервые показали в Сети

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az