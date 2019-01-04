Мощная вирусная атака WannaCry «накрыла» Москву

Москвичи подверглись мощной хакерской атаке. Компьютерные "пираты" использовали для этого вирус WannaCry, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В третьем квартале ушедшего года этот шифровальщик совершил до трети от всех зафиксированных угроз, рассказал "РГ" генеральный директор АО "Электронная Москва" Игорь Сафронов.

"По данным "Лаборатории Касперского", число российских пользователей, столкнувшихся с этим видом киберугроз, увеличилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом - в 2018 году ими был атакован каждый десятый", - рассказал Сафронов.

Вирус WannaCry и подобные ему вредоносные компьютерные программы шифруют данные на жестком диске и вернуться к обычной работе пользователь может только откупившись от хакеров.

В ноябре атаке подвергся сервер Московской канатной дороги в Лужниках.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют регулярно обновлять антивирусные программы, проводить соответствующую профилактику и не переходить по подозрительным ссылкам.

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