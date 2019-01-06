Самый большой и опасный авианосец в мире

Самый большой и самый опасный авианосец мира со стороны напоминает настоящую плавучую крепость. "Джеральд Форд" в одиночку способен принести демократию в какую-нибудь скромную африканскую республику: атомный колосс нового поколения практически непотопляем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, в океане просто нет военных судов больше, чем этот стальной гигант весом в 100 тысяч тонн и длиной в 332 метра. На борту авианосца 4400 членов экипажа - реальное население скромного пригорода.

Новые технологические решения делают "Джеральд Форд" не только опасным, но еще и незаметным. Стелс-технологии значительно снижают радиолокационную заметность судна.

Авианосная ударная группа насчитывает 90 единиц. Новейшие F-35 будут взлетать именно с этой мобильной платформы. Электромагнитная катапульта, пришедшая на смену привычной паровой, способна осуществлять до 160 взлетов и посадок в день.

Критике можно подвергнуть разве что колоссальную цену этого сверхсовременного боевого судна. Один авианосец типа "Джеральд Форд" обходится Америке в 13 миллиардов долларов!



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