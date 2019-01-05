Названы нововведения в iPhone 2019 года

Аналитик Atherton Research Джин Баптист надеется, что iPhone 2019 года получит внутриэкранный сканер отпечатка, порт USB-C с быстрой зарядкой и уменьшенную "чёлку". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, он сообщил Forbes.

По данным эксперта, дизайн нового смартфона Apple будет создан на основе iPhone X, но изменения, в отличие от серии XS, всё же будут. Также отмечается, что новый смартфон Apple опять же будет дороже конкурентов на Android.

Напомним, Apple отказалась от сканера отпечатка в 2017 году в iPhone X, заменив его на сканер лица Face ID. Внутриэкранный датчик стоит в некоторых Android-смартфонах, но он не отличается надёжностью - это оптический сканер. Ультразвуковой недавно представила Qualcomm, подобный датчик будет стоять в Galaxy S10.

Акции Apple упали более чем на 9% на бирже после слов Тима Кука о том, что компания получит выручку ниже ожидаемого в первом квартале 2019 года. По мнению аналитиков, основная причина снижения спроса - завышенные цены на iPhone. Сейчас самый дорогой iPhone - XS Max. Его минимальная стоимость в России - 98 636 руб., указывается на сайте Apple, максимальная цена - 130 159 руб. за модификацию на 512 ГБ.